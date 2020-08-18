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14:44 Воспитанников детских садов обучат основам экономической культуры Общество
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14:29 Пресс-конференции для СМИ и общественности пройдут 18-20 августа в районах Минской области Регионы
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14:00 Новый детский сад открыли в Гомеле Регионы
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13:15 Новый школьный спортзал откроют в Пинском районе Регионы
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12:53 Макей обсудил с главой МИД Швеции ситуацию в Беларуси и взаимодействие с ЕС и ОБСЕ Политика
12:50 МИД Беларуси и Финляндии подтвердили заинтересованность в поддержании диалога Политика
12:49 Паспорта готовности к учебному году получили более 70% учреждений образования Витебской области Регионы
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18 августа 2020, 14:07

Видео. Автор фейка о погибших протестующих дает показания

.08.2020 14:07

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