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Новости
15:08
Розыгрыш финала восьми Европейской хоккейной лиги отменен
Спорт
15:08
Путин подчеркивает недопустимость внешнего давления на руководство Беларуси
Политика
14:54
Крупное ДТП в ЮАР: погибли 10 человек
В мире
14:44
Воспитанников детских садов обучат основам экономической культуры
Общество
14:33
Глава ВОЗ призвал все государства присоединиться к программе вакцинации
В мире
14:32
В Беларуси либерализируют требования при лицензировании деятельности в сфере судебных экспертиз
Общество
14:29
Пресс-конференции для СМИ и общественности пройдут 18-20 августа в районах Минской области
Регионы
14:22
В Могилевской области начали уборку арбузов
Регионы
14:09
МВД прокомментировало награждение сотрудников органов внутренних дел за безупречную службу
Общество
14:07
Видео. Автор фейка о погибших протестующих дает показания
Происшествия
14:00
Новый детский сад открыли в Гомеле
Регионы
13:58
Минобразования призывает не превращать учебные заведения в площадку для политических баталий
Общество
13:51
Караник выступил с открытым письмом
Общество
13:37
В новом учебном году в Беларуси будут функционировать 2952 учреждения дошкольного образования
Общество
13:37
На Партизанском проспекте в Минске легковушка сбила пешехода
Происшествия
13:22
В Минске разрабатывается государственная информационная система ЖКХ
Технологии
13:19
Доллар и евро на торгах 18 августа подорожали, российский рубль подешевел
Экономика
13:15
Новый школьный спортзал откроют в Пинском районе
Регионы
12:54
Погодные условия затрудняют обработку почвы под сев озимых - Белгидромет
Общество
12:53
Макей обсудил с главой МИД Швеции ситуацию в Беларуси и взаимодействие с ЕС и ОБСЕ
Политика
12:50
МИД Беларуси и Финляндии подтвердили заинтересованность в поддержании диалога
Политика
12:49
Паспорта готовности к учебному году получили более 70% учреждений образования Витебской области
Регионы
12:47
В микрорайоне новостроек Гомеля заложили камень на месте строительства школы
Регионы
12:38
В Беларуси обеспеченность потребителей качественной питьевой водой составляет 93,1%
Общество
12:25
Слонимский завод "Альбертин" сможет экономить Br750 тыс. ежегодно за счет модульной котельной
Экономика
12:25
Видео. Сразу два разбойных нападения в Минске
Происшествия
12:24
В Бресте на пожаре спасли 80-летнюю женщину
Происшествия
12:05
В Беларуси выздоровели и выписаны 67 339 пациентов с COVID-19
Общество
11:42
Дожди с грозами ожидаются в Беларуси 19 августа
Общество
11:37
В Брестской области запрещено купание в двух зонах отдыха
Регионы
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18 августа 2020, 14:07
Видео. Автор фейка о погибших протестующих дает показания
.08.2020 14:07
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На Партизанском проспекте в Минске легковушка сбила пешехода
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Минобразования призывает не превращать учебные заведения в площадку для политических баталий
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