Видео. Показания координатора штаба Бабарико Юрия Воскресенского

Погода
Курсы
Конвертер валют
ТВ-гид
Гороскоп
Фотохроника
ГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 14 августа 2020
Минск
+9°C
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
EUR
2.9106
USD
2.4609
100 RUB
3.3486
Бел
Eng
Deu
Esp
中文
Рус
Меню
Еще
Президент
Политика
Экономика
Общество
Регионы
Происшествия
Технологии
В мире
Культура
Спорт
Афиша
Калейдоскоп
Мнения
Комментарии
Интервью
Колумнисты
Фотоновости
Репортаж
Видео
Инфографика
Журнал "Беларуская думка"
Журнал "Экономика Беларуси"
Газета "7 дней"
Об агентстве
Пресс-центр
Реклама
Контакты
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
Традиции суверенной Беларуси
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Плакаты БЕЛТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
Искать:
Везде
Новости
Фото
Видео
Инфографика
Официальные видео
Пресс-центр
Плакаты
За период:
Весь
День
Неделя
Месяц
За год
Белта +
Новости
00:59
Оползень нарушил работу железной дороги в Китае
В мире
00:31
В Великобритании продают замок с драконом
Калейдоскоп
00:10
Футболисты "Лейпцига" вышли в полуфинал Лиги чемпионов
Спорт
13.08.20
13.08.20
23:58
Тропический шторм "Джозефин" сформировался в Атлантическом океане
В мире
13.08.20
23:30
Умер актер театра и кино Сергей Куницкий
В мире
13.08.20
22:59
В мире за сутки более 276 тыс. человек заразились коронавирусом
В мире
13.08.20
22:32
Любая революция и хаос порождают упадок жизни населения - Караев
Общество
13.08.20
22:27
Глава МВД выступил против любого насилия над журналистами
Общество
13.08.20
22:15
"Нам не нужна драка, не нужна война" - Кочанова обратилась к белорусам
Общество
13.08.20
22:09
Караев: за трое суток на правоохранителей совершили 11 наездов
Общество
13.08.20
21:58
Канарские острова ограничивают курение на улице на фоне опасений по поводу COVID-19
В мире
13.08.20
21:31
Караев извинился за травмы случайных людей на уличных акциях
Общество
13.08.20
21:27
Видео. Показания координатора штаба Бабарико Юрия Воскресенского
Происшествия
13.08.20
21:26
"Беларусь 3" покажет постановки Большого театра оперы и балета
Афиша
13.08.20
21:08
Минздрав: жизнь и здоровье граждан бесценны
Общество
13.08.20
21:00
Первый урок в школах Беларуси пройдет на тему "Я вырос здесь, и край мне этот дорог"
Общество
13.08.20
20:42
ВОЗ выступает за разработку большого числа вакцин от COVID-19
В мире
13.08.20
20:32
БГУ: любое проявление агрессии - это откат назад
Общество
13.08.20
20:13
Дмитрий Рекиш признан лучшим игроком 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Спорт
13.08.20
19:51
Теннисистки Морозова и Сизикова проиграли в 1/4 финала парного разряда
Спорт
13.08.20
19:13
"Белоруснефть": любые проблемы должны решаться сообща и по-деловому
Общество
13.08.20
18:51
Ближайшие футбольные матчи белорусского чемпионата перенесены
Спорт
13.08.20
18:41
Израиль и ОАЭ достигли мирного соглашения
В мире
13.08.20
18:15
Кравченко: больно и страшно видеть, что происходит у нас в стране
Общество
13.08.20
17:45
Отдых детей из Египта в "Зубренке" профинансируют за счет средств из резервного фонда Президента
Президент
13.08.20
17:20
В Беларуси выздоровели и выписаны 66 178 пациентов с COVID-19
Общество
13.08.20
17:17
Более 220 объектов ремонтируют и модернизируют при комплексном благоустройстве Мозыря
Регионы
13.08.20
17:12
Команда Академии управления победила в кинофестивале студенческих фильмов "Грани следствия"
Культура
13.08.20
17:11
В "Гомельтранснефть Дружба" прошли учения по ликвидации разлива нефти
Регионы
13.08.20
17:04
Итоги приемной кампании подведены в университете МЧС
Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
13 августа 2020, 21:27
Видео. Показания координатора штаба Бабарико Юрия Воскресенского
Видео. Показания координатора штаба Бабарико Юрия Воскресенского
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен
,
Telegram
и
Viber
!
Новости рубрики Происшествия
В Ивановском районе 16-летний мотоциклист-бесправник врезался в легковушку
Курьеров интернет-магазина наркотиков задержали на автовокзале в Гомеле
Госпогранкомитет сообщил о провокации у своего здания на улице Толбухина в Минске
Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП в Витебском районе
Житель Дрогичина пытался продать автомобиль с перебитым номером
Зерносушилка горела в Щучинском районе: спасли почти 100 т зерна
Главное
О вводе АЭС и нефтепереработке - Лукашенко рассчитывает на мощную работу топливно-энергетического комплекса
Белорусские НПЗ за 2020 год планируют переработать не менее 16-16,5 млн т нефти
В Беларуси выздоровели и выписаны 66 178 пациентов с COVID-19
Важно сохранить мир и спокойствие в стране - мнения
Топ-новости
"Нам не нужна драка, не нужна война" - Кочанова обратилась к белорусам
Караев извинился за травмы случайных людей на уличных акциях
Социально уязвимым категориям граждан увеличат сумму возмещения расходов на электроснабжение
Отчет МАГАТЭ об оценке развития ядерной инфраструктуры Беларуси разместят в открытом доступе
Следственный комитет устанавливает личности координаторов массовых беспорядков в Минске
Минздрав: жизнь и здоровье граждан бесценны
Минэкономики инициирует продление срока действия указа о поддержке экономики
Белорусский комбайн "Палессе" сравнили с американской техникой
Вторая партия американской нефти начала поступать на "Нафтан"
МВД принимает все необходимые меры по охране правопорядка в стране - Чемоданова
Минприроды Беларуси в I полугодии передало в разработку 12 месторождений
Названы победители Национальной литературной премии
В Беларуси осталось убрать менее четверти площадей зерновых
Актив Минской ТЭЦ-4: настроены на выполнение задач, работа ведется конструктивно
Итоги приемной кампании подведены в университете МЧС
С нами интереснее
гороскоп
погода
тв программа
курсы
Темы
Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь
Обращения граждан - обратная связь
Коронавирус: последние новости
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ
Подготовка к учебному году
Репортаж БЕЛТА
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Хроника Победы
Минск и Минчане
Традиции суверенной Беларуси
Плакаты БелТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
Политика конфиденциальности
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна.
Условия использования материалов
.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.