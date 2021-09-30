Видео из TikTok стало доказательством участия троих минчан в несанкционированном мероприятии

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Заводского района Минска поддержала в суде гособвинение по уголовному делу, связанному с участием в несанкционированном мероприятии, в отношении троих 19-летних жителей столицы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.
В суде установили, что молодые люди в октябре 2020 года во время несанкционированного массового мероприятия выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта.
Одним из доказательств виновности молодых людей стали видеозаписи одного из них в его персональном аккаунте социальной сети TikTok, на которых были запечатлены противоправные деяния.
Обвиняемые свою вину признали в полном объеме. Рассказали, что причиной для преступления послужили призывы деструктивных Telegram-каналов.
С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Заводского района Минска вынес обвинительный приговор. Двоим обвиняемым назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев, одному - 3 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.-0-