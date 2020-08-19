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Новости
21:34
ФПБ: сегодня необходимо детально и объективно изучить каждый случай проявления насилия
Общество
21:28
Александр Медведь: обидно, что подстрекают молодежь выходить на улицы
Общество
21:22
Орда: любая приостановка работы предприятия - экономические потери
Экономика
20:55
Эксперты рассказали о преимуществах рапсового масла
Экономика
20:46
Головченко и Мишустин договорились о дальнейшей работе для открытия белорусско-российской границы
Экономика
20:30
Генсек ООН и госсекретарь США проведут 20 августа встречу по Ирану
В мире
20:30
Видео. Юрий Воскресенский об организации протестов в Беларуси
Происшествия
20:14
ФОТОФАКТ: В Минске прошли митинги в поддержку мира и процветания
Регионы
20:13
"Белкартография" отпечатает более 350 тыс. учебных материалов к 1 сентября
Общество
19:49
Хренин поставил задачу усилить оперативное командование на западном направлении
Общество
19:34
Белорусское рапсовое масло в основном идет на экспорт - "Белгоспищепром"
Экономика
19:32
Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства
Президент
19:21
Сообщения о минировании более 100 объектов в Москве оказались ложными
В мире
19:06
Мамонтов: координационный совет оппозиции - вещь бессмысленная и противозаконная
Политика
19:00
Молодежные общественные организации объединяют усилия во благо мира и спокойствия в Беларуси
Общество
18:49
Андрейченко провел телефонный разговор со спикером Госдумы России
Политика
18:46
Белорусская метательница молота Анна Малыщик стала бронзовым призером легкоатлетического Мемориала Иштвана Дьюлаи
Спорт
18:28
Следователи выясняют обстоятельства смертельного ранения мужчины при нападении на правоохранителей
Происшествия
18:27
Раскрыто разбойное нападение на букмекерскую контору в Минске
Происшествия
18:21
Белорусские здравницы заполнены почти на 80%
Общество
18:20
Премьер-министры Беларуси и России обсудили наращивание экономического сотрудничества
Экономика
18:08
В суд направлено дело о гибели несовершеннолетнего в Минской области
Происшествия
18:05
ФОТОФАКТ: Митинг на площади Ленина в Бобруйске
Регионы
17:45
В Амазонии горят дождевые леса
В мире
17:43
БРСМ дает старт акции "Пункты мира"
Общество
17:41
Макей подчеркивает важность эволюционного развития Беларуси без внешнего вмешательства
Политика
17:37
Остановка производств повлечет за собой долгосрочные имиджевые потери - Гурский
Экономика
17:36
В Беларуси выздоровели и выписаны 67 647 пациентов с COVID-19
Общество
17:33
СК: продолжается следствие в отношении подозреваемых в массовых беспорядках
Происшествия
17:15
В Нигерии боевики похитили около сотни мирных жителей
В мире
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19 августа 2020, 20:30
Видео. Юрий Воскресенский об организации протестов в Беларуси
Координатор объединенного штаба Юрий Воскресенский рассказал об организации протестов в Беларуси.
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Ввод жилья в Беларуси в январе-июле увеличился на 5,4%
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