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Новости
19:11
Илья Ивашко проиграл в 1/16 финала теннисного турнира в Праге
Спорт
18:57
В Минской области к новому учебному году отремонтировали более 400 школ и детских садов
Регионы
17:57
Проект постановления о лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан вынесен на обсуждение
Общество
17:29
Видео. Нападение на водителя МАЗа во время массовых беспорядков в Минске
Происшествия
17:20
Минчанин привез из России полкилограмма наркотиков под видом спортивного питания
Происшествия
17:16
Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 30 сентября
В мире
17:13
Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-июле сократились на 8,4%
Экономика
17:09
Промпроизводство в Беларуси в январе-июле снизилось на 2,5%
Экономика
16:57
Реальные денежные доходы белорусов в I полугодии выросли на 5,4%
Общество
16:56
БЖД в июле в 1,5 раза увеличила объем контейнерных перевозок
Экономика
16:53
СК раскрыл подробности одного из эпизодов преступления во время массовых беспорядков
Происшествия
16:40
РЕПОРТАЖ: Не драником единым - перспективы гастрономического туризма обсудили в Кобринском районе
Регионы
16:32
Розничный товарооборот в Беларуси в январе-июле вырос на 2,9%
Экономика
16:25
Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-июле выросло на 2,8%
Экономика
16:15
В Беларуси выздоровели и выписаны 67 149 пациентов с COVID-19
Общество
16:10
ВВП Беларуси в январе-июле снизился на 1,6%
Экономика
16:07
Продажи круглого леса через БУТБ в январе-июле выросли на 27%
Экономика
16:07
На уборке урожая определился молодой водитель-четырехтысячник
Общество
16:03
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 64 районах Беларуси
Общество
15:58
Следственный комитет проводит проверки по фактам угроз и оскорблений в интернете
Происшествия
15:46
Российский инфекционист: изоляция не дала положительного результата в борьбе с COVID-19
В мире
15:43
Красный Крест обучает всех желающих основам первой помощи и набирает психологов
Общество
15:40
Коллекцию шедевров Букингемского дворца представят широкой публике
В мире
15:38
"Белтелеком" объяснил трудности с доступом в интернет техническим сбоем
Общество
15:27
В Банке развития объявили сбор средств для пострадавших
Общество
15:24
В Молодечненском районе раскрыто жестокое убийство женщины
Происшествия
15:16
В трудовом проекте "Атлант 2020" приняли участие более 800 бойцов студотрядов
Общество
14:53
Поезд столкнулся с грузовиком на севере Германии
В мире
14:52
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 31 августа
Общество
14:50
Лукашенко предлагает Индонезии активнее сотрудничать на международных площадках и в АСЕАН
Президент
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17 августа 2020, 17:29
Видео. Нападение на водителя МАЗа во время массовых беспорядков в Минске
8.2020 17:29 17.08.2020 17:29
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