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Новости
16:33
Минобороны: обвинения литовской стороны необоснованные, бездоказательные и политизированные
Общество
16:27
Выставка ко Дню знаний откроется 27 августа в Национальной библиотеке
Культура
16:11
Вертолет совершил аварийную посадку в Сочи
В мире
16:09
Видео. Подозреваемый в участии в массовых беспорядках в Бресте
Происшествия
16:04
Партию белорусских пиломатериалов на $1,6 млн продали в Китай
Экономика
16:02
Учитель не должен быть средством политической борьбы - депутат
Общество
16:01
Макей: Беларусь готова к диалогу по ситуации в стране без вмешательства во внутренние дела
Политика
15:57
Многофункциональный спорткомплекс с аэродинамической трубой планируется создать в Витебском районе
Регионы
15:41
Петришенко: День белорусской письменности обращает нас к истокам родного языка и культуры
Общество
15:18
Пинское "Полесье" изготовило 60 тыс. школьных комплектов к новому учебному году
Регионы
15:17
Карантин в Украине продлили до 31 октября
В мире
15:01
Въезд в Украину для иностранцев закроют до 28 сентября
В мире
15:00
В Беларуси выздоровели и выписаны 69 378 пациентов с COVID-19
Общество
14:54
Болгария продлила режим ЧС из-за коронавируса до 30 сентября
В мире
14:54
Власти Берлина запретили демонстрацию против COVID-ограничений
В мире
14:50
В Гомеле вычислили грабителя по приметам его собаки
Происшествия
14:50
Кличковская: школа - место получения знаний, а не политических выступлений
Регионы
14:46
В Орше разборки в любовном треугольнике закончились жестокой дракой
Происшествия
14:24
Россия поставит Казахстану более 2 млн доз вакцины "Спутник V"
В мире
14:20
Воспитанники детских домов семейного типа в Гомеле получили портфели от БСЖ к 1 сентября
Регионы
14:10
Двух жителей Верхнедвинского района будут судить за незаконную добычу рыбы на Br72 тыс.
Происшествия
13:54
Видео. Не превращайте площадь Независимости в "Майдан Незалежності"
Общество
13:47
Казахстан с 31 августа перейдет ко второму этапу ослабления карантинных мер
В мире
13:38
Белорусский рубль на торгах 26 августа ослаб к трем основным валютам
Экономика
13:30
Иностранные силы не должны вмешиваться во внутренние дела страны - Ивана Жигон
Общество
13:28
Аукцион по продаже мастерских в Витебске собрал наибольшее количество покупателей
Регионы
13:28
Координационный совет не легитимен и не имеет никаких полномочий - депутат
Общество
13:25
На белорусско-латвийской границе возможно ограничение транспортного потока
Общество
13:24
Кремль: оценки действий белорусских правоохранителей извне означают вмешательство во внутренние дела Беларуси
Политика
13:16
Геннадий Савилов подал в отставку с поста председателя ФХРБ
Спорт
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26 августа 2020, 16:09
Видео. Подозреваемый в участии в массовых беспорядках в Бресте
.08.2020 16:08
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Новости рубрики Происшествия
В Гомеле вычислили грабителя по приметам его собаки
В Орше разборки в любовном треугольнике закончились жестокой дракой
Двух жителей Верхнедвинского района будут судить за незаконную добычу рыбы на Br72 тыс.
В Гомеле следователи проводят проверку по факту гибели слесаря-сантехника
Житель Лунинецкого района выкопал в огороде гранату
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О зарплатах, пенсиях и внешнем долге - Лукашенко принял с докладом первого вице-премьера и министра финансов
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Более 1 млн школьников приступят к занятиям 1 сентября
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В Беларуси создана межведомственная комиссия по проверке заявлений о применении насилия - Генпрокуратура
В Минобороны рассказали о подготовке к комплексному учению на Гродненском тактическом направлении
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В Беларуси 25 августа по административным правонарушениям задержан 51 человек - МВД
Более 80 организаций с белорусским капиталом осуществляют деятельность в Узбекистане
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На белорусско-латвийской границе возможно ограничение транспортного потока
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