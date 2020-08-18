Видео. Сразу два разбойных нападения в Минске

Погода
Курсы
Конвертер валют
ТВ-гид
Гороскоп
Фотохроника
ГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 18 августа 2020
Минск
+26°C
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
EUR
2.9143
USD
2.4583
100 RUB
3.3648
Бел
Eng
Deu
Esp
中文
Рус
Меню
Еще
Президент
Политика
Экономика
Общество
Регионы
Происшествия
Технологии
В мире
Культура
Спорт
Афиша
Калейдоскоп
Мнения
Комментарии
Интервью
Колумнисты
Фотоновости
Репортаж
Видео
Инфографика
Журнал "Беларуская думка"
Журнал "Экономика Беларуси"
Газета "7 дней"
Об агентстве
Пресс-центр
Реклама
Контакты
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
Традиции суверенной Беларуси
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Плакаты БЕЛТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
Искать:
Везде
Новости
Фото
Видео
Инфографика
Официальные видео
Пресс-центр
Плакаты
За период:
Весь
День
Неделя
Месяц
За год
Белта +
Новости
13:15
Новый школьный спортзал откроют в Пинском районе
Регионы
12:54
Погодные условия затрудняют обработку почвы под сев озимых - Белгидромет
Общество
12:53
Макей обсудил с главой МИД Швеции ситуацию в Беларуси и взаимодействие с ЕС и ОБСЕ
Политика
12:50
МИД Беларуси и Финляндии подтвердили заинтересованность в поддержании диалога
Политика
12:49
Паспорта готовности к учебному году получили более 70% учреждений образования Витебской области
Регионы
12:47
В микрорайоне новостроек Гомеля заложили камень на месте строительства школы
Регионы
12:38
В Беларуси обеспеченность потребителей качественной питьевой водой составляет 93,1%
Общество
12:25
Слонимский завод "Альбертин" сможет экономить Br750 тыс. ежегодно за счет модульной котельной
Экономика
12:25
Видео. Сразу два разбойных нападения в Минске
Происшествия
12:24
В Бресте на пожаре спасли 80-летнюю женщину
Происшествия
12:05
В Беларуси выздоровели и выписаны 67 339 пациентов с COVID-19
Общество
11:42
Дожди с грозами ожидаются в Беларуси 19 августа
Общество
11:37
В Брестской области запрещено купание в двух зонах отдыха
Регионы
11:23
Почти 1 тыс. лесных пожаров произошла в Беларуси с начала года
Общество
11:19
МВД: зачастую сведения о пропавших с 9 по 13 августа гражданах оказываются недостоверными
Происшествия
11:05
ФОТОФАКТ: Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж"
Регионы
11:01
В Слонимском районе горело 20 т сена
Происшествия
11:01
ЕАБР ожидает восстановления экономик стран-участниц банка
Экономика
10:57
Количество товароведческих экспертиз в Брестской области выросло на 80%
Регионы
10:55
Аграрии Витебской области убрали почти 70% площадей зерновых
Регионы
10:53
РЕПОРТАЖ: "Водица - в море, с меня - горе", или Как отметили Маковей на Голубой кринице
Регионы
10:50
В России за сутки выявили минимальное с 20 апреля число новых случаев COVID-19
В мире
10:50
Первый экипаж сборной Беларуси по танковому биатлону выступит в день открытия АрМИ
Общество
10:37
В суд направлено дело об убийствах и разбое 2004 года в Могилевской области
Происшествия
09:56
Удаленный выпуск экспортных товаров занимает в среднем две минуты - ГТК
Общество
09:51
В Германии начался процесс по делу о педофилии, подозреваемых несколько тысяч
В мире
09:50
Следователи выясняют обстоятельства разбойного нападения на магазин бытовой химии в Минске
Происшествия
09:44
Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Болгарии из-за болезни Ньюкасла
Экономика
09:40
На юге Пакистана перевернулось судно с туристами, есть погибшие
В мире
09:36
В Беларуси осталось убрать 12,1% площадей зерновых
Экономика
Все новости
Все новости
Происшествия
18 августа 2020, 12:25
Видео. Сразу два разбойных нападения в Минске
.08.2020 12:23
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен
,
Telegram
и
Viber
!
Новости рубрики Происшествия
В Бресте на пожаре спасли 80-летнюю женщину
МВД: зачастую сведения о пропавших с 9 по 13 августа гражданах оказываются недостоверными
В Слонимском районе горело 20 т сена
В суд направлено дело об убийствах и разбое 2004 года в Могилевской области
Следователи выясняют обстоятельства разбойного нападения на магазин бытовой химии в Минске
Следователи выясняют обстоятельства разбойного нападения на букмекерскую контору в Минске
Главное
Лукашенко о предприятиях: "плохой" Президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу
"Не под давлением и не через улицу" - Лукашенко о передаче полномочий и изменении Конституции
В Беларуси осталось убрать 12,1% площадей зерновых
В Беларуси выздоровели и выписаны 67 339 пациентов с COVID-19
Топ-новости
МВД: зачастую сведения о пропавших с 9 по 13 августа гражданах оказываются недостоверными
Макей обсудил с главой МИД Швеции ситуацию в Беларуси и взаимодействие с ЕС и ОБСЕ
В Беларуси обеспеченность потребителей качественной питьевой водой составляет 93,1%
Следственный комитет проводит проверки по фактам угроз и оскорблений в интернете
Первый экипаж сборной Беларуси по танковому биатлону выступит в день открытия АрМИ
РЕПОРТАЖ: "Водица - в море, с меня - горе", или Как отметили Маковей на Голубой кринице
Шаг в будущее. Итоги баскетбольного фестиваля на призы базы отдыха "Привал"
ФОТОФАКТ: Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж"
Погодные условия затрудняют обработку почвы под сев озимых - Белгидромет
Проект постановления о лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан вынесен на обсуждение
Паспорта готовности к учебному году получили более 70% учреждений образования Витебской области
В Банке развития объявили сбор средств для пострадавших
РЕПОРТАЖ: Не драником единым - перспективы гастрономического туризма обсудили в Кобринском районе
"Кировск-СДЮШОР" стал обладателем Кубка Беларуси по пляжному футболу
Генпрокуратура: по каждому факту превышения власти правоохранителями будет проведена объективная проверка
С нами интереснее
гороскоп
курсы
погода
тв программа
Темы
Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь
Обращения граждан - обратная связь
Коронавирус: последние новости
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ
Подготовка к учебному году
Репортаж БЕЛТА
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Хроника Победы
Минск и Минчане
Традиции суверенной Беларуси
Плакаты БелТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
Политика конфиденциальности
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна.
Условия использования материалов
.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.