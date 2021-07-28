28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видеоблогер из Кобрина разжигал в интернете социальную вражду - возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

"На 47-летнего директора коммерческого предприятия вышли оперативники брестского областного управления ГУБОПиК. В социальных сетях и в канале видеохостинга мужчина размещал аморальную информацию, призывал к насилию над милиционерами, оскорблял Президента и других должностных лиц. В роликах районный блогер также популяризировал криминальную субкультуру и преступления против государства и правоохранительных органов", - рассказали в УВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовные дела за разжигание социальной вражды или розни, а также за оскорбление Президента.

Фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за кражу в крупном размере. Сейчас он скрывается за рубежом и объявлен в розыск.-0-