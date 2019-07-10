Виновник ДТП с пятью погибшими под Белоозерском заключен под стражу

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключен под стражу водитель мерседеса, совершивший ДТП в Березовском районе, в результате которого погибли пять человек. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

"Управление Следственного комитета по Брестской области предъявило мужчине обвинение по ч.5 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Дмитрий Иванюк.

Установлено, что водитель и все его пассажиры на момент происшествия не были пристегнуты ремнями безопасности. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщалось, трагедия произошла 7 июля примерно в 14.20. 31-летний житель Белоозерска не справился с управлением автомобиля "Мерседес". В результате машина опрокинулась в технический канал Березовской ГРЭС. Четверо пассажиров и водитель самостоятельно выбрались из салона тонущего автомобиля. Остальные пять пассажиров, в том числе трое малолетних детей 2009, 2010 и 2015 годов рождения, а также 21-летний мужчина и 33-летняя женщина (все - жители Белоозерска), скончались на месте происшествия.-0-