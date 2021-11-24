Виновник смертельной аварии под Гродно приговорен к 5 годам колонии

24 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Гродненского района вынес приговор по делу о смертельном ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Авария произошла в августе на дороге между агрогородками Одельск и Индура. "Мерседес" вылетел в кювет и врезался в дерево. 44-летний пассажир, находившийся на заднем сиденье авто, погиб.

За рулем был 33-летний мужчина. В момент аварии он был пьян. Ранее мужчина неоднократно судим, привлекался к ответственности и за несоблюдение скоростного режима, и за поездки в пьяном виде. Машина, к слову, была без техосмотра.

Суд Гродненского района признал мужчину виновным. Ему назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Также он на 8 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств.

Кроме того, с обвиняемого взыскано Br10 тыс. в качестве компенсации морального вреда.-0-