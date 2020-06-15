Виновника ДТП на территории Мозырского НПЗ приговорили к трем годам колонии

15 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Мозырского района вынес приговор по уголовному делу о ДТП на территории Мозырского НПЗ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной суд.

Авария произошла 7 октября 2019 года. Обвиняемый на "Мерседес-Бенц Актрос" ехал в направлении КПП на территории завода. "При выезде на обозначенный перекресток с главной дороги в нарушение требований дорожного знака "Уступить дорогу" он не уступил дорогу автобусу МАЗ-256170, выехал на перекресток и столкнулся с ним", - сообщили в пресс-службе суда.

В результате ДТП один из пассажиров автобуса скончался на месте происшествия, другой получил тяжкие телесные повреждения.

Приговором суда водитель признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть одного человека и тяжкое телесное повреждение другого. На основании ч.2 ст.317 УК ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправколонии в условиях поселения. Мужчина на пять лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств.

Суд также постановил взыскать Br100 тыс. компенсации морального вреда в пользу потерпевших - супруги, детей и отца погибшего, а также Br9 тыс. - в пользу тяжело травмированного в ДТП пассажира.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-