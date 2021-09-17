Виновника ДТП с пострадавшим в Ветковском районе приговорили к 3 годам ограничения свободы

17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Ветковского района постановил приговор по уголовному делу о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной суд.

Уголовное дело в отношении 53-летнего уроженца России было рассмотрено в закрытом судебном заседании. Мужчина признан виновным. На основании ч.2 ст.317 УК Беларуси ему назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Автомобилист на пять лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспорта.

В пользу потерпевшего виновный должен выплатить Br15 тыс. в качестве возмещения морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-