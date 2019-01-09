Виновницу смертельного ДТП в Лельчицком районе приговорили к 3 годам ограничения свободы

9 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Лельчицкого района вынес приговор по уголовному делу о ДТП, в результате которого погиб человек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гомельского областного суда.

В конце сентября прошлого года женщина-водитель на Fiat Palio двигалась по автодороге Мозырь - Лельчицы - Милошевичи - граница Украины. На закруглении дороги, проявив невнимательность и нарушая ПДД, она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Iveko. В результате аварии пассажир на заднем сиденье Iveko получила травмы, от которых скончалась в больнице.

Автомобилистка признана виновной в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека. На основании ч.2 ст.317 УК Беларуси ей назначено наказание в виде ограничения свободы на 3 года без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также на 5 лет женщина лишена права управления всеми видами транспортных средств.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-