Виновный в трагедии на стройплощадке в Гомеле приговорен к трем годам ограничения свободы 

18 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Железнодорожного района Гомеля вынес приговор по уголовному делу о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.





Трагедия произошла 23 июня 2020 года. Обвиняемым по делу проходил производитель работ обособленного структурного подразделения "Строительное управление №185" ОАО "Строительно-монтажный трест №27 г. Гомеля".





Обвиняемый нарушил правила безопасности при производстве строительно-монтажных работ, что повлекло по неосторожности смерть человека. Он допустил к монтажу железобетонных стен шахты лифта строительного объекта электросварщика ручной сварки, а также плотника и бетонщика, не имевших специальности монтажника. Ни один из них не проходил по данной специальности обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда. "При этом производитель дал им указание проводить строительно-монтажные работы без соответствующих подкосов. В качестве распорки между плитами, образующими стены шахты, использовалась деревянная доска. Элемент не был предназначен для этого, не обеспечивал надежность и безопасность конструкции. В результате на находившегося в шахте лифта электрогазосварщика во время заваривания им закладной детали упала железобетонная стена. Молодому человеку были причинены тяжкие телесные повреждения, состоящие в прямой причинной связи с наступлением его смерти", - рассказали в суде.





Приговором суда мужчина признан виновным в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. На основании ч.2 ст.303 УК ему назначено наказание - три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Также на 5 лет он лишен права занимать должности в строительной отрасли, связанные с организацией и обеспечением выполнения строительных работ.





Постановлено взыскать с ОАО в пользу матери погибшего денежную компенсацию морального вреда в Br60 тыс.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-