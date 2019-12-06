Винтовочные патроны середины XX века сдал житель Волковыска

6 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 100 английских винтовочных патронов середины XX века сдал житель Волковыска. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина 1973 года рождения позвонил в Волковысский РОВД и рассказал, что нашел патроны. На место опасной находки выехала следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что мужчина рассказал не все. Патроны ему достались от умершего товарища, который нашел боеприпасы во время земляных работ, однако сообщать о них не стал и сложил в банку из-под краски. После смерти товарища мужчина решил избавиться от опасной находки.

"В банке оказалось 120 патронов. Боеприпасы были направлены для проведения баллистической экспертизы в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области", - сообщили в милиции.

Патроны, большая часть из которых изготовлена в 1939 году, непригодны для стрельбы.-0-