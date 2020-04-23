Виртуальный жених из США выманил у минчанки $65,9 тыс.

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виртуальный жених из США выманил у доверчивой минчанки $65,9 тыс. Об этом сегодня в эфире "Радио-Минск" сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

Представитель СК озвучила детали нескольких уголовных дел, связанных с мошенничеством, которые были возбуждены в Центральном районе столицы. Так, 37-летняя минчанка познакомилась в социальной сети с мужчиной, который представился Ллойдом Томасом. В дальнейшем "успешный инженер из США" под различными предлогами (в долг, для оплаты строительных материалов, таможенных сборов) выманил у женщины $65,9 тыс. Следователи уже направили запросы об оказании международной правовой помощи в расследовании этого дела. Сотрудники милиции проводят оперативные мероприятия.

Похожий случай произошел в 2019 году с 39-летней минчанкой. Также в соцсетях она начала общаться неким Дэвидом Робинсоном, который представился военным врачом ООН в Сирии, вдовцом и одиноким отцом. Через месяц он сказал, что готов уволиться ради этой женщины. Но сначала ему нужно найти себе замену. Он попросил белоруску написать письмо "генералу", чтобы ускорить решение вопроса. "Спустя неделю "генерал" ответил, что согласен и попросил перечислить $2,5 тыс. на оформление документов. Затем пришло еще одно письмо о том, что замена найдена, но нужно перечислить еще $5 тыс. Позже с женщиной связался сам Робинсон, поведал, что перед увольнением ему нужно отправиться на три недели в горячую точку. За это ему выплатили $2 млн и он хочет отправить ей деньги на хранение", - рассказала Юлия Гончарова.

В последующем с потерпевшей периодически связывались курьеры, сообщали о затруднениях с доставкой, необходимости оплатить таможенный сбор, штраф и многое другое. В общей сложности женщина перечислила на решение всех этих вопросов более $28 тыс. Следствие установило, что деньги уходили в банки на территории США, Ганы, ОАЭ и других стран. Центральный (Минска) районный отдел СК возбудил уголовное дело о мошенничестве по ч.4 ст.209 УК.

Официальный представитель СК призвала с осторожностью относиться к подобным знакомствам в интернете и ни в коем случае не перечислять виртуальным друзьям деньги, не поддаваться на уловки социальной инженерии.-0-