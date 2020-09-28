Витебчанин хранил дома 17,4 тыс. боевых патронов

28 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Правоохранители нашли у витебчанина почти армейский склад боеприпасов, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

В поле зрения сотрудников 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД РБ попали двое жителей северного региона. Братья 1956 и 1948 годов рождения были причастны к незаконному обороту оружия. При проведении оперативно-разыскных мероприятий милиционеры нашли в сарае младшего из мужчин 367 патронов и составные части от различного оружия. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Арсенал, обнаруженный в квартире старшего брата, оказался еще более впечатляющим: в шкафах и на полках, в других местах для хранения у него находилось 17,4 тыс. малокалиберных патронов. Помимо боеприпасов также было найдено незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье 12 калибра. По словам мужчины, внушительный запас он собирал долгие годы. А сформировался он за счет патронов, которые достались ему после смерти знакомого, а также покупок в России. Весь арсенал изъят, возбуждено уголовное дело.-0-