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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебчанин хранил дома боеприпасы. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома."В августе текущего года сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию, что житель областного центра незаконно хранит дома боеприпасы. При осмотре правоохранители нашли патроны для охотничьего ружья и пистолета Макарова. Мужчина пояснил, что работает дворником и патроны нашел возле мусорного бака", - рассказали в УВД.Все боеприпасы изъяты. В настоящий момент оперативники проводят проверку по факту незаконного хранения.Правоохранители напоминают, что незаконное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов влечет за собой уголовную ответственность по ст.295 УК. "Если вы стали очевидцем правонарушения или обнаружения, вам необходимо обратиться в милицию по телефону 102", - добавили в УВД.-0-