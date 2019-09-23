Витебчанин хранил в машине крупную партию наркотиков

23 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске правоохранители изъяли у неработающего местного жителя крупную партию наркотиков, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.
Витебчанин был задержан 19 сентября. Во время осмотра его машины в нише водительской двери было обнаружено несколько свертков. Экспертиза установила, что в одном из них находилось 8,5 г особо опасного психотропного вещества - пара-метилэфедрона. Во втором пакете оказался расфасованный гашиш массой 60 г.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Проверяется причастность мужчины к распространению наркотиков на территории города и области.-0-