Витебчанин истязал жену горячим утюгом

4 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебчанин из ревности истязал жену горячим утюгом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Семейная драма произошла в одной из многоэтажек по улице П.Бровки. 42-летний житель областного центра в отсутствие детей, гостивших у бабушки, устроил семейный скандал на почве ревности. Дебошир бил жену, истязал горячим утюгом. Это продолжалось несколько дней и закончилось лишь когда тревогу забила обеспокоенная мать пострадавшей. Женщина забрала избитую дочь к себе домой и вызвала для нее скорую помощь.

О случившемся в милицию сообщили медики. Правоохранители задержали мужчину. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.154 УК.

"Таких последствий можно было избежать, если бы кто-нибудь из соседей вовремя обратился в милицию", - подчеркнули в УВД. Правоохранители призывают всех, ставших свидетелями бытового насилия, не оставаться равнодушными и позвонить на горячую линию 102.

По информации УВД, для противодействия бытовому насилию органы внутренних дел проводят целенаправленную профилактическую работу, в том числе по возбуждению уголовных дел превентивного характера, привлечению к административной ответственности семейных скандалистов, ограничению их в дееспособности. Кроме того, предупреждению домашнего насилия способствует применение такой меры индивидуальной профилактики, как защитное предписание. В этом году правоохранители области данную меру применили в отношении 633 семейных скандалистов, которых более чем в 90% случаях обязали временно покинуть общее с жертвой насилия жилище.-0-