Витебчанин из-за ссоры с девушкой месяц бил окна в квартирах

10 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебские правоохранители задержали хулигана, который почти на протяжении месяца бил окна квартир в микрорайоне Билево, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Первый случай, зафиксированный милиционерами, приходится на 19 ноября. С этого времени каждую неделю в этом микрорайоне города отмечались один-два факта разбивания окон. Мотивы неизвестного были непонятны: от его действий страдали незнакомые и несвязанные между собой люди различного достатка. Однако общие закономерности нападений милиционерам удалось установить: все они относились к периоду с 19.00 до 20.00. При этом злоумышленник принципиально выбирал стеклопакеты в квартирах, расположенных на первых этажах.

Задержать хулигана удалось с поличным: выгуливая собаку, с очередным снарядом (куском кирпича) он примеривался к следующей намеченной мишени. Злоумышленником оказался парень 2000 года рождения, который только в сентябре отметил свое 18-летие. Свои действия он объяснил ссорой с девушкой. В отношении молодого человека, ранее не имевшего проблем с законом, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК РБ.-0-