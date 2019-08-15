Витебчанин избил жену и 4-летнего сына - ребенка нашли на лестничной площадке

15 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Уголовные дела завели на витебчанина за избиение жены и 4-летнего сына, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
По данным следствия, утром 12 августа в милицию поступило сообщение, что на лестничной площадке с телесными повреждениями обнаружен ребенок, проживающий в одной из квартир в этом же подъезде. Выяснилось, что вечером 11 августа отец мальчика в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры избил свою супругу и она ушла из дома. Затем мужчина избил четырехлетнего сына и выгнал его из квартиры. Ребенок уснул в соседской детской коляске на лестничной площадке.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) и ч.2 ст.159 (оставление в опасности) УК. Он заключен под стражу.-0-
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