Витебчанин изготавливал ацетилированный опий

3 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Правоохранители задержали в Витебске изготовителя ацетилированного опия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Ранее судимый за хранение наркотиков 40-летний житель областного центра был задержан сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию людьми ОВД администрации Первомайского района Витебска недалеко от своего дома. При себе у него находилось более 3 г ацетилированного опия, а также сырье и необходимые приспособления для изготовления кустарного наркотика.

За незаконный оборот наркотических средств в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК РБ. Проверяется его возможная причастность к распространению наркотика на территории города. -0-