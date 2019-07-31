Витебчанин обманул знакомых более чем на Br8,1 тыс.

31 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о мошенничестве, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 18-летний юноша с мая по июнь 2019 года обращался к своим знакомым с просьбой взять в рассрочку мобильные телефоны. Когда 9 человек это сделали, то передали технику подозреваемому. Он сразу отдал часть денег потерпевшим и обещал выплатить оставшиеся, но делать это не собирался. Мобильными телефонами парень распорядился по своему усмотрению.

Когда потерпевшим начали приходить письма о необходимости погашения рассрочки за технику, они обратились в правоохранительные органы. Общий ущерб составил более Br8,1 тыс.

В настоящее время действия молодого человека следователи квалифицировали по ч. 2, 3 ст.209 УК (мошенничество). Расследование уголовного дела продолжается.

Подобных фактов может быть больше. Следователи обращаются с просьбой к гражданам, пострадавшим от действий молодого человека, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области: 8(033) 399-80-44 (круглосуточно).-0-