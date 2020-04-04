Витебчанин оформил кредит по чужому паспорту

4 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Житель Витебска украл у знакомого паспорт и оформил по нему кредит на телефон, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Не обремененный работой мужчина 2000 года рождения решил развеяться в столице. Там он познакомился с местным жителем. Общение продолжилось в квартире у минчанина. Воспользовавшись подходящим моментом, гость украл паспорт хозяина. С чужим документом он вернулся в родной город и вскоре оформил по нему кредит на покупку мобильного телефона стоимостью Br1,4 тыс. А минчанину спустя некоторое время стали приходить письма из банка с напоминанием о задолженностях. В итоге он обратился за помощью к правоохранителям.

Подозреваемого в совершении преступления установили сотрудники уголовного розыска Первомайского РОВД Витебска. Возбуждено уголовное дело.-0-