Витебчанин организовал дома выращивание конопли, он задержан

2 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сотрудники по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РОВД Витебска и оперативники областного УВД задержали 30-летнего неработающего витебчанина, выращивавшего дома коноплю. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В ходе обыска по месту жительства наркодилера оперативники обнаружили помещение, оборудованное для выращивания конопли. "В квартире сотрудники правоохранительных органов изъяли специальный измельчитель, ведро с грунтом, вентилятор, угольный фильтр, термометр и другие приспособления для культивирования наркосодержащих растений", - отметили в УВД.

Здесь же правоохранителями была найдена готовая к употреблению и реализации марихуана общей массой почти 350 г.

В отношении задержанного следователями возбуждено уголовное дело по ст.328 УК. Проходят дальнейшие мероприятия по установлению причастности мужчины к распространению наркотика на территории областного центра.-0-