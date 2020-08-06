Витебчанин отдыхал в деревне у бабушки и взломал более 30 сайтов

6 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Суд Витебского района вынес приговор в отношении 19-летнего жителя областного центра. Парню вменялось в вину использование вредоносных компьютерных программ (ч.1 ст. 354 УК) и несанкционированный доступ к компьютерной информации (ч.2 ст.349 УК), сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела прокуратуры Витебской области Виталий Сузанский.

Житель Витебска с марта 2019 по февраль 2020 года взломал более 30 сайтов. Все это он делал, когда приезжал в деревню к бабушке. Парень посещал хакерские сайты, общался на форумах и узнавал, как взламывать интернет-страницы. Затем он скачал специальные программы. По словам обвиняемого, от заказчиков в сети он получал задания вскрыть сайт и предоставить им информацию. За один "хакнутый" ресурс обещали около $20. Но витебчанин их в итоге не получил - заказчики жаловались на некачественную работу.

Суд приговорил парня к полутора годам лишения свободы с условным неприменением наказания на один год. Ему также нужно будет выплатить компенсации в размере Br2700.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-