Витебчанин под видом строителя выманил более Br13 тыс.

2 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области расследует уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

По данным следствия, 35-летний житель Витебска с июля 2017-го по декабрь 2019 года размещал в интернете объявления о производстве строительных работ - реконструкции дачных домов, продаже и монтаже окон в сжатые сроки по приемлемым ценам. Мужчина получал от граждан предоплату за выполнение услуг, обещал выполнить их в полном объеме, но потом под различными предлогами неоднократно переносил сроки исполнения. Установлено, что деньги за невыполнение работ витебчанин не возвращал и не намеревался выполнять принятые на себя обязательства.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.209 УК (мошенничество), он заключен под стражу. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за совершение мошенничества.

Установлено пять эпизодов мошеннических действий, сумма ущерба по которым составляет более Br13 тыс. Однако следствие полагает, что фактов его противоправной деятельности может быть больше. Следователи обращаются с просьбой к гражданам, пострадавшим от действий мужчины (на фото), сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области: 8 (033) 399-80-44 (круглосуточно) или по телефону 102.-0-