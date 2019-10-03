Витебчанин подарил девушке ворованного плюшевого медведя

3 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Двое приятелей из Витебска вынесли из тира несколько пневматических винтовок и двухметрового плюшевого медведя, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

Заработать денег по ускоренной схеме предложил своему знакомому 20-летний витебчанин. Молодой человек должен был помочь приятелю, когда тот заберется в одну из палаток в парке Победителей. Выбрав время в районе полуночи, приятели решили осуществить задуманное. Пока один из них стоял на страже, другой разомкнул крепление тента и попал внутрь аттракциона. Он вынес пневматику, которая была заперта в специальном ящике, а также огромного плюшевого медведя. Игрушку высотой два с половиной метра он подарил своей знакомой. Оружие же попытался продать. Вскоре подозреваемых в краже задержали. Ворованный подарок у девушки изъяли.

В отношении двух парней возбуждено уголовное дело по статье "Кража".-0-