Витебчанин похитил более Br40 тыс. у жителей Витебской области и Минска

3 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебским городским отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 35-летний житель Витебска с августа 2013 года по ноябрь 2017-го на территории Витебской области и Минска пытался обманом завладеть чужим имуществом. Злоупотребляя доверием потерпевших, мужчина под вымышленными предлогами, в том числе якобы для развития личного бизнеса, брал в долг деньги, но не собирался их возвращать. Потерпевшими по уголовному делу признаны 24 человека. Мужчина в итоге сумел похитить более Br40 тыс. Согласно сведениям из мониторингового центра игорного бизнеса Беларуси выяснилось, что во время получения займов обвиняемый делал ставки на спорт в букмекерских конторах и регулярно проигрывал.

Действия мужчины квалифицированы следователями по ч.1 ст.14, ч.4 ст.209 УК (покушение на мошенничество, в особо крупном размере). Он заключен под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-