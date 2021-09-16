Витебчанин получил 1,5 года ограничения свободы за оскорбление в соцсети сотрудника ГАИ

16 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Витебска, которому инкриминировано публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси, передает БЕЛТА.

Согласно материалам дела житель областного центра 22 июня 2020 года в Витебске со своего мобильного телефона разместил в социальной сети "Одноклассники" на странице другого пользователя оскорбительный комментарий в адрес инспектора ДПС ОГАИ Ганцевичского РОВД.

На судебном заседании обвиняемый признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшему. С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Первомайского района Витебска постановил обвинительный приговор. На основании ст.369 УК витебчанину назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на 1,5 года.

В порядке специальной конфискации в доход государства принудительно безвозмездно изъят мобильный телефон обвиняемого как средство совершения преступления. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-