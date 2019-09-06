Витебчанин помог задержать убийцу своего знакомого

6 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске мужчина помог правоохранителям задержать убийцу своего знакомого, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Инцидент, завершившийся трагедией, случился вечером 5 сентября в лесополосе, расположенной вблизи дома №62 по ул.Чкалова. О нападении в дежурную часть сообщила свидетельница происшествия.

Предварительно установлено, что компания из четырех человек проводила время в лесополосе. Мимо них по тропинке проходил мужчина с сумкой. Девушка из компании попросилау него сигарету. Незнакомец оттолкнул ее. Это не понравилось потерпевшему, и он решил поговорить с обидчиком. В этот момент мужчина ударил его в грудь ножом и попытался убежать. За ним бросился вдогонку еще один участник компании. Ему удалось задержать преступника и передать в руки подоспевшим милиционерам. К тому моменту раненый витебчанин уже скончался.

Нападавшим оказался ранее несудимый житель областного центра 1966 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство) УК.-0-