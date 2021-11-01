Витебчанин пообщался с лжесотрудником банка и лишился Br23 тыс.

1 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства хищения имущества путем модификации компьютерной информации, совершенного в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

"По данным следствия, 15 сентября 2021 года 45-летнему жителю Витебска в мессенджере Viber позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он сказал, что мошенники пытаются похитить с его банковской карты деньги и оформить кредиты, а также предложил пресечь их незаконную деятельность. Для этого нужно было оформить на себя кредиты в различных банках и перевести полученные денежные средства на указанные счета. На протяжении семи дней потерпевший общался с лжесотрудником банка и следовал его указаниям. За это время он оформил на себя четыре кредита и перевел более Br23 тыс. Ему прислали "документ" о том, что кредиты закрыты", - рассказали в ведомстве.

В октябре потерпевшему стали приходить сообщения о неуплате кредитов, и он обратился в правоохранительные органы.

Витебский городской отдел СК возбудил уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса.

Как отметили в ведомстве, за прошедшую неделю (с 25 по 31 октября) следователи Витебской области возбудили 32 уголовных дела по ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) УК. По вышеуказанным уголовным делам у потерпевших похищены денежные средства на сумму более Br25 тыс.

Следователи призывают граждан к проявлению бдительности и осмотрительности. "Обращайте внимание на номера телефонов, с которых вам звонят. Зачастую звонки поступают из других стран, - подчеркнули в СК. - Помните, что сотрудники банка и правоохранители никогда не будут звонить с просьбой оформить кредит и перевести деньги, а также не станут уточнять в ходе телефонного разговора данные ваших платежных банковских карт или паспортные данные".-0-