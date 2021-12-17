Витебчанин приговорен к 14 годам колонии строгого режима за нападение и ранение милиционера

17 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Житель Витебска приговорен к 14 годам лишения свободы за нападение на сотрудника милиции и будет обязан выплатить пострадавшему компенсацию за моральный ущерб. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебской области.

В начале июля наряд ППСМ Первомайского РОВД выбыл по сообщению о семейном скандале в одной из квартир по пр.Строителей, где находившийся в состоянии алкогольного опьянения хозяин квартиры вел себя агрессивно и угрожал супруге расправой. Открывая входную дверь прибывшим сотрудникам милиции, мужчина неожиданно стал наносить одному из патрульных удары ножом, причинив ему резаные раны руки, однако был обезврежен и задержан.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ст.362 УК за покушение на убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка.

В декабре Витебский областной суд за совершение этого преступления приговорил нападавшего к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также судом удовлетворен иск сотрудника о возмещении причиненного преступлением морального вреда.

Правоохранители напомнили: сотрудник милиции при исполнении служебных обязанностей находится под особой защитой государства, а воспрепятствование его служебной деятельности влечет установленную законом ответственность.-0-