Витебчанин приговорен к 2 годам лишения свободы за оскорбление представителей власти

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя областного центра, которому инкриминировано публичное оскорбление Президента, судей и иных представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.

Согласно материалам дела мужчина с 1 февраля по 17 марта в Витебске с использованием учетной записи в социальной сети "Одноклассники" разместил с мобильного телефона оскорбительные комментарии к публикациям о представителях власти страны. В судебном заседании обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Пояснил, что разместил такие комментарии после прочтения деструктивной информации в интернете.

С учетом позиции гособвинителя и представленных доказательств суд Октябрьского района Витебска постановил в отношении жителя Витебска обвинительный приговор и окончательно назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

В отношении мобильного телефона обвиняемого суд в соответствии с правилами ч.1 ст.46-1 Уголовного кодекса применил специальную конфискацию. Заявленные исковые требования о материальном возмещении морального вреда в сумме Br12,5 тыс. удовлетворены в пользу потерпевших в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-