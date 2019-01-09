Витебчанин присвоил деньги дачников трех товариществ

9 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебчанин присвоил собранные с дачников трех садоводческих товариществ Br1,3 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Автором аферы стал 36-летний рабочий одного из витебских предприятий. Узнав от приятеля, что тот устал быть председателем в своем садоводческом товариществе, мужчина предложил на эту должность свою кандидатуру. Во время проведения очередного собрания дачников витебчанин без особого труда выиграл выборы и, не оформив должным образом документы по вступлению в должность, тут же развернул бурную деятельность. Однако вся энергия нового председателя была направлена на собственное обогащение.

Фактически не имея полномочий, мужчина ежемесячно собирал с дачников взносы по счетам за воду и электричество, которые затем тратил на собственные нужды. Реальные счета оставались без оплаты. Таким образом за несколько месяцев мужчина присвоил не менее Br1,3 тыс. Точку в его трудовой деятельности поставила проверка отдела по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РОВД Витебска. Ее выводы послужили основанием для возбуждения уголовного дела по статье "Присвоение или растрата".-0-