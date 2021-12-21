Витебчанин продавал контрафактный алкоголь за криптовалюту

21 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский бутлегер продавал за криптовалюту фальсифицированную водку. Житель областного центра так решил заработать перед Новым годом, когда традиционно возрастает спрос на алкоголь. 30-летнего витебчанина выявили сотрудники ОБЭП Первомайского РОВД, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Мужчина разместил в интернете объявление о продаже водки известного бренда. Алкогольный напиток он собирался реализовывать за криптовалюту. Внимание правоохранителей привлекло то, что сама водка продавалась в таре, которая вообще никогда не использовалась фирмой-производителем.

"Экзотичными были и объемы, а также упаковка алкоголя. Подозрения относительно качества водки подтвердились. В результате оперативниками был установлен факт реализации контрафакта. Милиционеры изъяли шесть упаковок фальсифицированной водки в ассортименте объемом 18 л, общая стоимость партии составила почти Br1 тыс.", - рассказал Виталий Сапроненко.

В отношении мужчины составлены несколько протоколов об административных правонарушениях.-0-