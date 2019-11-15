Витебчанин пытался дать сотрудникам ГАИ взятку

15 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебчанин будет привлечен к уголовной ответственности за попытку дать взятку госавтоинспектору. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сегодня сотрудники ГАИ остановили на Московском проспекте в Витебске микроавтобус Renault. При проверке документов у водителя пассажир этого автомобиля предложил правоохранителям деньги за беспрепятственный проезд с акцизным товаром. "44-летний мужчина оставил несколько купюр в различной валюте у рычага переключения коробки передач. Инспектор предупредил пассажира об уголовной ответственности за дачу взятки, однако тот обратно деньги не забрал", - отметила Ольга Чемоданова.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело за дачу взятки.

"Выявление и пресечение этого вида преступлений является для милицейского ведомства принципиальной позицией и устойчивым правилом. По ч.1 ст.431 УК предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы", - подчеркнула официальный представитель МВД.-0-