Витебчанин слил 155 л бензина из служебного авто и попал под статью УК

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8 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Житель Витебска сливал топливо из служебного автомобиля, сообщила БЕЛТА официальный представитель Октябрьского РОВД города Александра Тишутина.
Во время проверки выяснилось, что 34-летний водитель одного из государственных предприятий воровал бензин. "Правоохранители установили, что кража горючего была произведена с помощью топливной карты организации. Гражданин воспользовался своим служебным положением и слил 155 л государственного бензина", - рассказала Александра Тишутина.
Следователи в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.1 ст.211 (присвоение или растрата) УК.-0-