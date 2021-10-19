Витебчанин убеждал знакомых брать кредиты: 68 потерпевших, ущерб Br1,8 млн

19 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Суд Витебского района рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Витебска, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Обвиняемый с июля 2016 года по ноябрь 2020-го в Минске, Витебске и Орше под различными предлогами убеждал потерпевших брать кредиты в банках и затем передавать ему эти деньги. Он обещал погасить кредиты и вернуть положенные суммы, но не собирался этого делать. В результате мошеннических действий мужчина завладел средствами 68 потерпевших на сумму Br1,8 млн.

Суд приговорил витебчанина к 4 годам исправительной колонии усиленного режима и штрафу в Br2,9 тыс. Также с обвиняемого в пользу потерпевших взысканы разные суммы в качестве компенсации.

"За 15 потерпевшими признано право на удовлетворение гражданского иска о взыскании с обвиняемого причиненного имущественного вреда и расходов по оказанию юридической помощи. Также за пятью потерпевшими признано право на удовлетворение гражданского иска о взыскании с обвиняемого причиненного имущественного вреда в порядке гражданского судопроизводства", - добавили в пресс-службе.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-