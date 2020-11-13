Витебчанин убил ножом лабрадора

13 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебчанин в пьяном угаре убил ножом лабрадора, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

Инцидент произошел в частном секторе, когда владелица собаки и ее гражданский муж были на работе. Проживающая с ними 50-летняя мать девушки устроила со своим 31-летним ранее неоднократно судимым сожителем застолье. Периодически к ним заглядывала соседка.

По предварительной версии, 50-летняя женщина в очередной раз стала жаловаться сожителю на собаку. Подогретый алкоголем и разговорами мужчина взял со стола нож, отправился в комнату, где находился лабрадор, и нанес ему несколько ударов. Уже мертвое животное спустя некоторое время обнаружила соседка, которая и сообщила о случившемся владельцам пса. Последние вызвали правоохранителей.

Возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными.-0-