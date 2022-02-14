Витебчанин украл из инфокиоска $1700, а потом выбросил их

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебчанин украл из приемника купюр банковского инфокиоска $1700, а потом выбросил их. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

"Свой лицевой счет житель областного центра решил пополнить через инфокиоск в одном из торговых центров. Для этого витебчанин принес в аппарат $2500. Машина проглотила купюры, и мужчина, уверенный в скором пополнении баланса, отправился домой. В этот же момент в системе произошел сбой, и деньги ушли на счет лишь частично. Всего $800 упали на депозит, а остальные купюры через некоторое время киоск вернул назад", - рассказали в УВД.

Обеспокоенный нехваткой денег, витебчанин обратился в банк. Сотрудники финансового учреждения признали ошибку и вернули недостачу, а заодно и выяснили, что наличность забрал неизвестный. Его поисками стали заниматься сотрудники уголовного розыска.

"Его личность сыщики установили. В ходе разговора 39-летний витебчанин рассказал, что действительно не смог пройти мимо такой случайной удачи. Впрочем, потом, по словам мужчины, он, усомнившись в подлинности купюр, выбросил их. Дальнейшая судьба денег неизвестна, а в отношении подозреваемого следователями возбуждено уголовное дело", - добавили правоохранители.-0-