Витебчанин украл в магазине 22 батона колбасы

12 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебчанин похитил в магазине 22 батона колбасы, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Злоумышленник пришел вечером в магазин и, не таясь, сложил в пакет 22 батона колбасы, а затем спокойно отправился к выходу. Уйти тихо не удалось: на кассе сработала сигнализация, послужившая для молодого человека сигналом к бегству. По дороге, чтобы уйти от преследования, добычу он бросил.

Правоохранители установили, что преступление совершил ранее судимый житель областного центра 2000 года рождения. Молодого человека задержали дома у его знакомой. За грабеж в его отношении возбуждено уголовное дело.-0-