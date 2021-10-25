Витебчанин умер в больнице после отравления суррогатным алкоголем

25 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели 45-летнего мужчины, который 24 октября скончался в учреждении здравоохранения, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 15 октября дома мужчина распивал спиртное со своим знакомым. Через некоторое время ему стало плохо, витебчанина госпитализировали с острым отравлением ацетоносодержащей жидкостью. Погибший проживал с матерью, нигде не работал, злоупотреблял алкоголем.

"Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, изъята емкость с жидкостью, из которой мужчина пил накануне произошедшего, по ней назначена химическая экспертиза. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрошены родственники погибшего и соседи", - рассказала Оксана Лазько. Витебский городской отдел СК проводит проверку.-0-