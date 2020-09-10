10 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебчанин выманил под мнимые инвестпроекты и "избирательную кампанию" более Br100 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в 7-м управлении по Витебской области ГУБОПиК МВД.

Потенциальным деловым партнерам неработающий 62-летний ранее судимый за мошенничество житель областного центра представлялся амбициозным бизнесменом с шестью высшими образованиями. Он также назывался руководителем предприятия "АГИС ПРО", в портфеле которого есть крупные проекты ("Наукоград", "Европейский Холливуд", "Интернет-2"). В них якобы планируется инвестировать несколько миллиардов долларов. Помимо развития "бизнес-проектов" мужчина активно продвигал свой YouTube-канал. В роликах витебчанин призывал к свержению власти, насилию в отношении сотрудников милиции и членов их семей и активно собирал деньги под свою мнимую избирательную кампанию. При этом сам он родился на территории Российской Федерации и по закону не мог участвовать в президентских выборах.

В результате различных махинаций и темных схем злоумышленнику удалось выманить крупную сумму. После этого он перестал выходить на связь, а вскоре покинул Беларусь. Обманутые партнеры по бизнесу обратились в милицию. На сегодня правоохранителям поступило 20 заявлений от граждан из разных уголков Беларуси. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК (мошенничество).

Оперативники полагают, что потерпевших может быть намного больше. "Если вы также стали жертвой обмана Владимира Мунякина и его предприятия "АГИС ПРО", обратитесь за помощью в любой отдел милиции или Следственного комитета", - подчеркнули в ГУБОПиК МВД.-0-