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28 августа 2019, 11:46

Витебчанин выманил у знакомой украшения на Br3 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

28 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебчанин выманил у знакомой драгоценности на лечение несуществующего больного ребенка, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Четырех золотых изделий на сумму более Br3 тыс. 19-летняя жительница областного центра лишилась после общения с новым другом, знакомство с которым и первый этап активного общения произошел в соцсетях. В подходящий момент личной встречи мужчина доверительно сообщил девушке о больших трудностях в жизни, связанных с ребенком, который очень болен и срочно нуждается в средствах на лечение. Тонко играя на чувствах, мужчина предложил знакомой, оказавшейся без денег, сдать в ломбард золотые украшения, а затем убедил оформить на себя дорогой телефон. Гаджет, кстати, он сразу забрал себе.

После этого встречи резко сократились. Попытки вернуть деньги и украшения опомнившейся витебчанки ни к чему не привели. Осознав, что стала жертвой мошенника, девушка обратилась в милицию. Правоохранители без труда вывели 27-летнего уже неоднократно судимого злоумышленника на чистую воду. Оказалось, что ребенок у него все же есть, но в медицинской помощи не нуждается. Все полученные деньги альфонс потратил на себя.

Фото УВД Витебского облисполкома
Фото УВД Витебского облисполкома

За мошенничество в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 УК РБ. В милиции полагают, что нынешняя жертва его обаяния не единственная и он уже мог не раз прибегать к подобной схеме обмана. Всех имеющих информацию о незаконной деятельности подозреваемого просят сообщить по телефонам +375-33-345-35-33 либо 102. Анонимность гарантируется.-0-

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Витебск МВД мошенничество
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