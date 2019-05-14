Витебчанин выращивал дома коноплю

14 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Правоохранители задержали витебчанина, который дома выращивал коноплю. У мужчины изъяли различное оборудование и готовую к употреблению марихуану, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.
Во время отработки одного из ночных клубов Витебска в поле зрения правоохранителей попал 30-летний неработающий житель областного центра. По имеющейся информации, мужчина у себя дома выращивал коноплю. Оперативники задержали витебчанина возле одного из крупных торговых центров города. В дальнейшем информация подтвердилась.
При осмотре его дома сотрудники наркоконтроля обнаружили комнату, оборудованную для выращивания конопли. Были изъяты ее растения, весы, вентилирующее оборудование, лампы, таймер и блок питания, приспособления для употребления наркотика, а из специально оборудованного тайника - около 7 г готовой к употреблению высушенной марихуаны.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст.328 УК. Проверяется причастность мужчины к распространению наркотика на территории города.-0-
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