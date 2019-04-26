Витебчанин выращивал в подвале дома коноплю

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские правоохранители в подвале частного дома обнаружили помещение для выращивания конопли, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Витебского облисполкома.
Помещение было обустроено специальной системой энергообеспечения, поддерживающей микроклимат в нужном режиме. В девяти горшках росли кусты конопли. В подвале правоохранители нашли и готовую к реализации марихуану.
На витебчанина, который выращивал кусты, вышли после задержания потребителя (при себе у мужчины было обнаружено 5 г марихуаны). Позже задержали еще одного сбытчика наркотиков - 45-летнего неработающего жителя областного центра.
В отношении всех троих возбуждены уголовные дела по ст.328 УК.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3515 BYN
|2.348 BYN
|2.353 BYN
|USD
|2.1105 BYN
|2.11 BYN
|2.114 BYN
|RUB
|3.2605 BYN
|3.255 BYN
|3.268 BYN