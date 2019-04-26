Витебчанин выращивал в подвале дома коноплю

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские правоохранители в подвале частного дома обнаружили помещение для выращивания конопли, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Витебского облисполкома.

Помещение было обустроено специальной системой энергообеспечения, поддерживающей микроклимат в нужном режиме. В девяти горшках росли кусты конопли. В подвале правоохранители нашли и готовую к реализации марихуану.

На витебчанина, который выращивал кусты, вышли после задержания потребителя (при себе у мужчины было обнаружено 5 г марихуаны). Позже задержали еще одного сбытчика наркотиков - 45-летнего неработающего жителя областного центра.

В отношении всех троих возбуждены уголовные дела по ст.328 УК.-0-