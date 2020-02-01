Витебчанин выстрелил в супругу и сбежал. Его задержали в гаражном кооперативе

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня днем в Витебске 36-летний местный житель выстрелил в свою жену и скрылся. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД.

Пострадавшая с огнестрельным ранением была доставлена в больницу.

На розыск подозреваемого и его задержание были ориентированы все наряды городской милиции. В результате поисковых мероприятий правоохранители задержали мужчину в районе гаражного кооператива на окраине города, сообщили в Первомайском РОВД Витебска.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Известно, что задержанный ранее был неоднократно судим, в том числе за незаконный оборот оружия.-0-