Витебчанин взламывал аккаунты и завладевал данными онлайн-игр - возбуждено уголовное дело

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками Октябрьского РОВД установлен витебчанин, который с 2020 года, используя вредоносное программное обеспечение, осуществлял подбор данных от личных кабинетов пользователей различных интернет-сервисов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома."Молодой человек, завладев полученной информацией, использовал ее для подключения дополнительных возможностей, которые предоставляются только на платной основе к игровым ресурсам. После чего он перепродавал аккаунты другим любителям онлайн-игр", - рассказали в УВД.Подозреваемый был установлен сотрудниками Октябрьского РОВД. В отношении него следователями возбуждено уголовное дело.-0-